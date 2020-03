Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - FC Barcelone : Neymar ne reviendra sûrement pas cet été…

Publié le 5 mars 2020 à 2h50 par La rédaction

Alors que la star Brésilienne du PSG souhaitait quitter le PSG l’été dernier, son départ reste d’actualité. Mais quelques éléments ne plaident pas en la faveur d’un départ de Paris l’été prochain…

C’est un fait : Neymar coûte cher. Arrivé au PSG pour 222 millions d’euros à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone, l’international brésilien ne fait pas l’unanimité en terre Parisienne. Souvent blessé avant des chocs européens, malheureux à Paris, Neymar souhaiterait toujours quitter la capitale et retourner au Barça. Pourtant, son souhait n’a que très peu de chances d’être exaucé.

Un atout Marketing pour le PSG

Le PSG n’est pas vendeur, Neymar étant, en plus d’un atout sur le terrain, un atout Marketing important pour le club. Lors de sa première saison au Parc des Princes, Neymar avait vendu 30 % des maillots du PSG. Sur ses réseaux sociaux, Neymar compte plus de 220 millions de followers. Un atout de taille pour amener des gens au stade les jours de match. De plus, la star Brésilienne incarne le projet parisien : amener du beau monde dans l’effectif, afin d’aller chercher la Ligue des Champions.

Le Barça n’a plus d’argent

Autre frein : les caisses du Barça. En effet, le FC Barcelone ne possède plus des fonds nécessaires pour pouvoir absorber un transfert d’une valeur au-delà des 200 millions demandés par le PSG. Afin de ne pas perdre trop d’argent sur le cas Neymar, Paris ne vendra pas sa star en dessous de 200 millions d’euros. La seule solution envisageable serait d’intégrer un ou plusieurs joueurs dans la transaction, comme évoqué l’été dernier. Néanmoins, si le FC Barcelone est réellement en difficulté financière, il est difficile d’envisager que le club Catalan intègre plusieurs joueurs dans une transaction pour n’en recruter qu’un, et ce même s’il souhaite se débarrasser de certains membres de son effectif.

La prolongation de Messi en cause ?