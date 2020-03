Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ils peuvent craindre le coup de balai de Puel…

Publié le 5 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

Actuellement en grande difficulté, l’AS Saint-Etienne se prépare à de gros changements pour la saison prochaine.

Ce n’est pas cette saison que les Verts sont les plus forts. Bloqués à la 16e place de la Ligue 1, avec seulement 2 unités d’avance sur le barragiste Nîmes, les Stéphanois sont en difficulté cette saison. Comme révélé par le10sport.com , Claude Puel s’interroge actuellement sur son aventure au sein de l’ASSE. En effet, l’organisation au sein du club ne lui conviendrait pas, même si cela serait en train de changer. Mais au-delà des problèmes d’organisation, les performances de plusieurs cadres du club inquiètent Claude Puel.

Le cas Ruffier

Le premier joueur à être en danger, c’est bien évidemment Stéphane Ruffier. Évalué à 3 millions s’euros selon Transfermarkt , le portier international français (3 sélections) a été écarté du groupe stéphanois par son entraîneur le week-end dernier pour la réception du Stade de Reims. Une décision qui n’a pas manqué de créer la polémique. Par ailleurs, l’agent du gardien, Patrick Glanz, s’est exprimé à ce sujet : « L’injustice, c’est de lui dire il y a une semaine qu’il est capitaine, avant de l’écarter du groupe » . Une sortie médiatique qui accrut encore un peu plus les tensions entre le coach et son gardien, qui pourrait être prié d’aller voir ailleurs l’été prochain.

D’autres cadres en danger

Outre le cas Ruffier, Claude Puel ne serait pas satisfait des performances de nombreux autres cadres. Dans le but de rajeunir son effectif, le coach de l’AS Saint-Etienne pourrait également chercher à se débarrasser de plusieurs joueurs d’expérience. Ainsi, Loïc Perrin (1,5M), Yohan Cabaye (1M), Yann M’Vila (9M), Whabi Khazri (12M) ou encore Mathieu Debuchy (2,5M) seraient en danger, et pourraient quitter le Chaudron l’été prochain.



C’est dans le but de rajeunir son effectif que Claude Puel voudrait effectuer un grand ménage dans son effectif. D’une moyenne d’âge de 26,3 ans, le départ de tous ces joueurs (de 29 à 34 ans) permettrait à Puel de donner un coup de jeune à son équipe, tout en récupérant de l’argent dans ces transactions pour recruter des joueurs intéressants.