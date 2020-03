Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel interpelle l'un de ses cracks pour son avenir !

Publié le 4 mars 2020 à 22h45 par A.M.

Formé à l'ASSE, Wesley Fofana (19 ans) est considéré comme l'un des grands espoirs du club du Forez. Par conséquent, Claude Puel n'a aucune intention de laisser filer son jeune défenseur.

Depuis l'arrivée de Claude Puel sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana occupe les premiers rôles au sein de la défense stéphanoise. Jamais utilisé par Ghislain Printant en début de saison, le défenseur formé à l'ASSE est un cadre de son nouvel entraîneur qui l'a titularisé à 12 reprises en Ligue 1 depuis sa prise de fonction. Il faut dire que Claude Puel utilise un système à trois défenseurs, ce qui permet à Wesley Fofana d'avoir un temps de jeu plus important. Et ses prestations auraient d'ailleurs alerté le Milan AC qui ferait partie des plus sérieux prétendants pour attirer le natif de Marseille.

Puel veut garder Fofana