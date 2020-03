Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait bouclé un grand renfort en interne !

Publié le 4 mars 2020 à 13h00 par A.M.

En quête du successeur de David Wantier, démis de ses fonctions de directeur de la cellule de recrutement il y a quelques jours, l'ASSE aurait décidé de miser sur Julien Cordonnier.

Bien décidé à marquer son territoire en coulisses, Claude Puel a débarqué à l'AS Saint-Etienne en compagnie de Xavier Thuilot au poste de directeur général. Et ces derniers jours, David Wantier en a fait les frais. Le directeur de la cellule de recrutement a été démis de ses fonctions, et l'ASSE cherche un nouveau parton pour son recrutement. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, il ne s'agira pas de Gérard Bonneau, priorité de Claude Puel, ni de Jean-Luc Buisine. Les deux hommes ayant décliné les avances stéphanoises.

Julien Cordonnier nouveau chef du recrutement de l'ASSE ?