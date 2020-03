Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette star du Barça qui fait une incroyable annonce en privé !

Publié le 4 mars 2020 à 12h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, Marc-André ter Stegen aurait fait une étonnante confidence à un journaliste espagnol qui relance totalement son avenir.

Arrivé au FC Barcelone durant l'été 2014, Marc-André ter Stegen a d'abord été mis en concurrence avec Claudio Bravo jusqu'au départ du Chilien en 2016. Depuis, l'international allemand s'est imposé comme une référence mondiale à son poste. Et alors que son contrat court jusqu'en 2022, l'ancien gardien de but du Borussia Mönchengladbach a récemment évoqué son avenir : « Il me reste deux ans sur mon contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous sommes à la maison. Mon intention est de continuer, notre philosophie et notre idée du football vont très bien ensemble. Il y a actuellement des discussions, mais il n'y a pas de hâte de ma part ».

Ter Stegen sème le doute sur son avenir au Barça