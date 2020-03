Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à faire un gros sacrifice la succession de Suarez ?

Publié le 4 mars 2020 à 11h00 par A.C.

Arrivé au FC Barcelone au cours de l’été 2018 avec l’étiquette de futur grand, Arthur Melo pourrait déjà plier bagages à la fin de la saison.

Au FC Barcelone on a dû attendre la blessure de Luis Suarez, pour se rendre à l’évidence : à part l’Uruguayen, le Barça n’a aucun véritable attaquant de pointe. Ainsi, les dirigeants ont commencé à chercher une solution, surtout quand on sait que Suarez a déjà 33 ans. Lionel Messi aurait donc glissé le nom de Lautaro Martinez, son coéquipier en sélection et à en croire la presse catalane, l’attaquant de l’Inter semble être bel et bien la priorité des Barcelonais.

L’Inter aurait réclamé Arthur Melo au Barça