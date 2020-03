Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal à plus de 90M€ déjà prêt pour cet été ?

Publié le 4 mars 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone serait déterminé à recruter Lautaro Martinez lors du prochain mercato estival, une offre de 90M€ en plus d’un joueur serait déjà prête pour boucler l’arrivée du buteur argentin de l’Inter Milan.

Ce n’est plus un secret, le FC Barcelone envisagerait de recruter une pointe en attaque lors du prochain mercato estival. Les noms de Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Timo Werner (RB Leipzig) et surtout Lautaro Martinez (Inter Milan) seraient les principales cibles du club catalan sur le marché des transferts. D’ailleurs, le Barça semble déterminé à boucler l’arrivée de Lautaro et aurait déjà préparé une offensive XXL.

90M€ + Vidal pour Lautaro Martinez ?