Mercato - PSG : Messi à l'origine d'un coup de tonnerre pour l'avenir de Thiago Silva ?

Publié le 4 mars 2020 à 9h15 par A.M.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain à l'issue de la saison, Thiago Silva ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais il rêverait de rejoindre le FC Barcelone et Lionel Messi.

L'avenir de Thiago Silva sera l'un des dossiers brûlants d'ici la fin de la saison. En effet, le contrat du capitaine du PSG prend fin en juin prochain et pour le moment, Leonardo ne s'est toujours pas manifesté auprès de son compatriote. « Nous n’avons pas encore parlé d’une éventuelle prolongation de contrat. L’intérêt de Thiago Silva est de rester à Paris, mais cela ne dépend pas de lui. S’il ne prolonge pas, tout peut arriver », confiait d'ailleurs récemment Paul Tonietto, l'agent d' O Monstro . Mais la situation ne semble pas s'être décantée ces derniers jours, le PSG n'envisageant une prolongation de contrat qu'avec un salaire largement revu à la baisse.

Thiago Silva rêverait de jouer avec Messi