Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 20 février 2020 à 20h45 par A.M.

Alors que le contrat de Thiago Silva prend fin en juin prochain, Paul Tonietto, son agent, en rajoute une couche sur l’avenir du Brésilien.

L’avenir de Thiago Silva devrait faire parler dans les prochaines semaines. Il faut dire que le contrat du Brésilien au PSG prend fin en juin prochain et il est donc libre de négocier et même de s’engager avec n’importe quel autre club en vue de la saison prochaine. Depuis quelques jours, son agent, Paul Tonietto, multiplie les sorties médiatiques afin d’interpeller Leonardo. Et il poursuit sa stratégie.

«S’il ne prolonge pas, tout peut arriver»