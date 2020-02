Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Villas-Boas sur l’avenir de ce crack !

Publié le 20 février 2020 à 17h00 par La rédaction

Isaac Lihadji n’a toujours pas signé de contrat professionnel avec l’OM. Et pour André Villas-Boas, le jeune joueur a de grandes chances de quitter le club phocéen à la fin de la saison.

Isaac Lihadji est l’un des joyaux du centre de formation de l’OM et impressionne avec l’équipe réserve. Pourtant son avenir pourrait s’écrire loin de Marseille. Le jeune attaquant de 17 ans n’aurait toujours pas trouvé de terrain d’entente avec son club concernant la signature de son premier contrat professionnel. Ainsi, Isaac Lihadji a de grandes chances de quitter l’OM lors du prochain mercato estival. Et selon les informations de la Provence du 18 février dernier, le LOSC pourrait accueillir la jeune pépite.

« Je ne pense pas que Lihadji signera à l’OM »