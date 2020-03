Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’aurait aucune chance pour Paul Pogba…

Publié le 4 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Pourtant annoncé du côté du PSG pour le prochain mercato, Paul Pogba devrait effectuer son grand retour à la Juventus. C’est du moins ce qu’a assuré l’ancien milieu parisien Mohamed Sissoko.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Manchester United, Paul Pogba ne devrait, sauf énorme retournement de situation, pas honorer son engament avec les Red Devils jusqu’à son terme. Souhaitant connaître une nouvelle aventure, le milieu de terrain mancunien prévoirait d’aller voir ailleurs alors que le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient sur les rangs pour l’accueillir à l’intersaison. Ancien milieu de terrain du PSG, passé également par la Juventus, Mohamed Sissoko voit Pogba revenir à la Vieille Dame.

« Tout porte à croire qu’il va abandonner Manchester et l’Angleterre et la Juventus est un club qui le connaît »