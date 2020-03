Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Une pépite espagnole bientôt transférée chez un cador européen ?

Publié le 4 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

Champion d’Europe U21 avec l’Espagne, Unai Nunez (Athlétic Bilbao) intéresse plusieurs cadors européens, notamment l’Inter Milan et le Bayern Munich.

La formation basque fait encore des merveilles. Pur produit de l’académie de l’Athlétic Bilbao, Unai Nunez (23 ans) attire plusieurs cadors européens. Même s’il n’a joué que 12 matchs en 26 possibles cette saison, il n’en reste pas moins l’un des plus gros espoirs espagnols au poste de défenseur central. Très solide, bon dans les airs et toujours sur ses appuis, Nunez est un puissant défenseur central (1,86 m) au profil très intéressant pour de nombreux clubs.

Le successeur de Javi Martinez au Bayern ?

Actuellement estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt , Nunez présente beaucoup de similitudes avec un joueur défensif actuellement présent au Bayern Munich : Javi Martinez. Parti de Bilbao à 23 ans, Javi Martinez s’est imposé en défense centrale en terres bavaroises. Deux profils assez similaires donc, bien que Martinez ait profité de sa formation au poste de milieu défensif pour utiliser sa qualité de relance. Une qualité que l’on retrouve chez Nunez. Difficile de ne pas l'imaginer suivre la même trajectoire de carrière que son compatriote, surtout au vu de leur profil finalement assez similaire…

L’Inter et Manchester City sur les rangs