Foot - Mercato - Manchester City

Mercato – Manchester City : Guardiola veut rester à 100 % !

Publié le 4 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Alors que Manchester City a été exclu de toute compétition européenne pour les deux saisons à venir, Pep Guardiola a assuré vouloir rester du côté des Skyblues.

C’est désormais officiel : Pep Guardiola veut rester à Manchester City la saison prochaine. Largement distancé par Liverpool en championnat, les Citizen devront, pour l’instant, se contenter d’une Carabo Cup, remportée face à Aston Villa 2-1. Un titre qui ne satisfait pas pleinement l’entraîneur catalan : « Selon moi, le plus beau titre c’est celui de la Premier League et nous n’allons pas le gagner. J’ai toujours pensé que les championnats sont les compétitions les plus difficiles à remporter, car il faut être constants au quotidien » .

« Je reste à 100% »

Avec 22 points de retard sur Liverpool, qui tient une cadence infernale, Manchester City doit essayer de conforter sa deuxième place, que Leicester va essayer de chiper jusqu’au bout. Une 2e place normalement synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, mais pas dans le cas de Manchester City, exclu de toute compétition européenne pour deux saisons… L’effectif actuel de City, qui devrait prendre un coup lors du prochain mercato à cause de cette nouvelle, va tout faire pour essayer de remporter la Coupe aux Grandes Oreilles cette saison.



En janvier dernier, Guardiola avait déclaré qu’il souhaitait rester à la tête des Citizen la saison prochaine. « Je l’ai déjà dit plusieurs fois : à moins que le club ne me vire, je reste à 100 %. Même si ça se passe mal et que nous ne sommes pas en Ligue des Champions, je ne partirai pas. Quand on est entraîneur, il y a des bons et des mauvais moments, on ne gagne pas toujours » . De quoi rassurer les supporters de Manchester City quant à l’avenir de leur coach…

Une première pour Guardiola

Si Guardiola a finalement décidé de rester, c’est une première dans sa carrière d’entraîneur. Car en effet, lorsque l’on regarde son bilan dans ses anciens clubs, on remarque que ce serait la première fois que le catalan reste plus de 4 ans dans une même formation. Il a d’abord entraîné le FC Barcelone entre 2008 et 2012 (4 ans), puis le Bayern Munich entre 2013 et 2016 (3 ans). En poste depuis 2016 à Manchester City, le coach y a instauré sa vision du football et ses principes de jeu, et espère donc perdurer encore cet héritage pour, au minimum, une saison de plus.