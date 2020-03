Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de froid pour cette star de Guardiola ?

Publié le 3 mars 2020 à 16h00 par A.C.

Le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient se casser les dents sur le dossier Gabriel Jesus, attaquant polyvalent de Manchester City.

A Manchester City, on craint la fuite des talents. Toujours en attente de la réponse finale de l’UEFA après avoir fait appel, le club mancunien pourrait être exclu de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons. Une catastrophe qui pourrait entrainer plusieurs départs et qui n’a pas échappé aux grands d’Europe. Ainsi, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus aimeraient profiter de la situation, pour arracher Gabriel Jesus à City.

Avantage Juventus pour Gabriel Jesus