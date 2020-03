Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Fabian Ruiz !

Publié le 3 mars 2020 à 12h00 par A.C.

Le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient voir le prix de Fabian Ruiz être largement revu à la baisse.

Redevenu un milieu de terrain de classe mondiale, Fabian Ruiz titille toujours le Real Madrid et le FC Barcelone. Les deux géants de Liga souhaitent en effet rapatrier l’international espagnol, qui a explosé depuis qu’il s’est exilé en Serie A, au Napoli. La tâche ne s’annonce pas si simple, puisque le président Aurelio De Laurentiis souhaiterait prolonger le contrat du joueur, y insérant notamment une clause de départ de 180M€, afin d’éloigner les sirènes du Real et du Barça.

Fabian Ruiz, de 180M€... à 70 ou 90M€ ?