Mercato - Barcelone : Sétien lance un message fort… à Fabian Ruiz !

Publié le 25 février 2020 à 7h00 par A.C.

Quique Sétien s’est exprimé au sujet des retrouvailles avec Fabian Ruiz, son ancien joueur au Real Bétis qui est annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid.

En Espagne on s’en mord toujours les doigts. Depuis que Fabian Ruiz a quitté la Liga pour s’installer au en Italie, le Real Madrid et le FC Barcelone souhaitent le rapatrier à tout prix. Le Napoli est d’ailleurs au courant de cet intérêt et c’est pour cela que des négociations auraient débuté avec le milieu ainsi que son entourage, pour une prolongation. Cela a notamment pour but d’insérer une clause de départ de 180M€ dans son contrat, afin de refroidir le Real et le Barça.

« C’est un footballeur pour lequel j’ai beaucoup d’affection »