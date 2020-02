Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Klopp pourrait causer de gros problèmes à Zidane !

Publié le 24 février 2020 à 22h00 par B.C.

Alors que Fabian Ruiz serait l’une des priorités de Zinedine Zidane en vue du prochain mercato estival, Jürgen Klopp compterait également sur le milieu du Napoli pour renforcer Liverpool.

Courtisé par les plus grands clubs européens ces derniers mois, Fabian Ruiz devrait faire l’objet d’une lutte acharnée lors du prochain mercato estival. Florentino Pérez, président du Real Madrid, serait un grand fan de l’Espagnol, mais le FC Barcelone et Manchester City surveilleraient également sa situation. De quoi faire les affaires du Napoli, qui espérerait récupérer au moins 80M€ pour Fabian Ruiz, et ce prix risque de grimper compte tenu de la concurrence. D’autant qu’un autre prétendant pourrait se lancer sur ses traces dans les prochains mois.

Liverpool compte aussi sur Fabian Ruiz