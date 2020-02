Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Sterling… Quelle doit être la priorité offensive de Zidane ?

Publié le 24 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet été, le Real Madrid devrait se montrer actif sur le marché des transferts afin de se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Les pistes ne manquent pas du côté de la capitale espagnole, mais selon vous, quelle doit être la priorité de Zinedine Zidane ?

Pour son retour sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane avait décidé de se montrer actif l’été dernier en dépensant plus de 300M€ afin de notamment s’attacher les services de Luka Jovic et Eden Hazard. Cependant, les deux attaquants ne donnent pas entière satisfaction au Real Madrid cette saison. Alors que Luka Jovic peine à s’illustrer sous ses nouvelles couleurs, Eden Hazard enchaîne les problèmes physiques. Ce dimanche, le Real Madrid a annoncé que l’international belge souffrait d’une fissure du péroné distal droit qui pourrait le tenir éloigné des terrains pendant trois mois. Un nouveau coup dur qui risque d’inciter le Real Madrid à recruter un nouvel homme fort en attaque.

Mbappé, Sterling, Mané... Qui pour Zinedine Zidane ?