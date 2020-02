Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani en rajoute une couche sur son transfert avorté !

Publié le 24 février 2020 à 14h15 par A.M.

Après la victoire contre les Girondins de Bordeaux (4-3), Edinson Cavani est revenu sur son mois de janvier agité au cours duquel il a été très proche de rejoindre l’Atlético de Madrid.

De retour dans le onze de départ du Paris Saint-Germain dimanche soir à l’occasion de la réception des Girondins de Bordeaux, Edinson Cavani en a profité pour livrer une prestation très aboutie avec à la clé son 200e but sous les couleurs parisiennes. Après la rencontre, remportée difficilement par le PSG (4-3), le Matador affichait donc un large sourire. Ce retour sur le devant de la scène était également l’occasion de revenir sur son mercato d’hiver agité durant lequel il a régulièrement été annoncé proche de l’Atlético de Madrid alors que son contrat au PSG arrive à échéance en fin de saison.

«Je suis heureux de continuer mon aventure ici»