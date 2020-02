Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arteta interpelle clairement Aubameyang pour son avenir !

Publié le 24 février 2020 à 10h00 par A.M.

Conscient de la menace qui plane pour l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, Mikel Arteta ne manque de demander à son joueur de rester à Arsenal.

Auteur d’un doublé contre Everton dimanche (3-2), Pierre-Emerick Aubameyang est revenu à hauteur de Jamie Vardy au classement des meilleurs buteurs de Premier League. Une situation qui ne risque pas de calmer les ardeurs du FC Barcelone, déjà intéressé par le buteur d’Arsenal cet hiver, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Conscient de cette situation, Mikel Arteta se lance le « défi » de convaincre son joueur de rester.

Arteta veut convaincre Aubameyang