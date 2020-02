Foot - PSG

PSG : Cavani a choisi son plus beau but au club…

Publié le 24 février 2020 à 9h56 par G.d.S.S. mis à jour le 24 février 2020 à 9h59

Auteur dimanche soir de son 200e but avec le PSG, Edinson Cavani estime que son plus beau reste ce fameux coup-franc inscrit contre l’OM en 2017.