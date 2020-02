Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Tuchel… Ce terrible constat après la défaite à Dortmund !

Publié le 24 février 2020 à 0h15 par La rédaction

Alors que le PSG est actuellement au cœur de l'actualité pour de mauvaises raisons, Isabela Pagliari, journaliste à Esporte Interativo, confie que le club de la capitale fait parler de lui au Brésil.

Les joueurs du Paris-Saint-Germain ont encore réussi à faire parler d’eux. En effet, après la défaite au Borussia Dortmund (2-1) mardi dernier en Ligue des Champions, le club a fait l'objet de nombreuses polémiques. Entre les images de l’anniversaire commun d’Angel Di Maria, d’Edinson Cavani et de Mauro Icardi, les déclarations du frère de Presnel Kimpembe, les propos de Thomas Meunier autour de son carton jaune, mais aussi la sortie de Neymar qui critiquait la gestion des dirigeants parisiens à son égard, le PSG traverse une passe difficile, et cela fait parler jusqu'au Brésil comme l'explique Isabela Pagliari, journaliste à Esporte Interativo sur Europe 1.

« Au Brésil, on se demande ce qui se passe avec cette équipe »