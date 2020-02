Foot - PSG

PSG - Malaise : Les raisons de la mise à l’écart de Leandro Paredes se précisent !

Publié le 23 février 2020 à 11h15 par H.G.

Hors du groupe du PSG qui s’est déplacé au Signal Iduna Park cette semaine, Leandro Paredes devrait cette mise à l’écart à certaines tensions qui seraient apparues dans sa relation avec Thomas Tuchel.

Auteur de bonnes performances depuis le début de l’année 2020, Leandro Paredes a malgré tout été laissé hors du groupe qui s’est déplacé à Dortmund cette semaine en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Thomas Tuchel a de quoi regretter cette décision. En effet, tandis que son PSG s’est incliné 2-1 face aux Allemands, le technicien du club de la capitale n’a eu d’autre choix que de laisser Idrissa Gueye sur le terrain pendant l’intégralité de la partie alors qu’il était en grande difficulté. La mise à l’écart de Leandro Paredes apparaît donc d’autant plus comme un choix surprenant, Thomas Tuchel s’étant tiré une balle dans le pied sportivement. Cependant, l’absence du milieu de 25 ans n’est évidemment pas due au hasard et tiendrait surtout de tensions avec l’entraîneur du PSG.

Des échanges tendus entre Tuchel et Paredes trois jours avant Dortmund ?