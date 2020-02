Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Tuchel… Leonardo aurait pris une décision radicale !

Publié le 23 février 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que Neymar est resté deux semaines sans jouer avant le déplacement à Dortmund (1-2), c’est Leonardo qui aurait décidé de ne prendre aucun risque avec la star brésilienne.

Victime d’une lésion chondro-costale lors du match contre Montpellier le 1er février dernier, Neymar a été laissé au repos pendant plusieurs matches. Encore marqué par les blessures du Brésilien lors des deux dernières saisons, le PSG avait ainsi décidé de ne pas l’aligner avant le choc contre le Borussia Dortmund. Et après la rencontre, Neymar avait affiché son mécontentement : « Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. Je voulais jouer, je me sentais bien, mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin ».

Leonardo a décidé de ne pas faire jouer Neymar