Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo aurait fait une grande annonce en coulisse après Dortmund !

Publié le 23 février 2020 à 9h15 par A.M.

Très déçu de la prestation du Paris Saint-Germain, battu à Dortmund (1-2), Leonardo aurait toutefois affiché sa confiance avant le match retour au Parc des Princes.

La défaite mardi soir contre le Borussia Dortmund (1-2) en huitième de finale de la Ligue des Champions a laissé des traces à Paris. Il faut dire que le PSG misait beaucoup sur ce match avec notamment le retour à la compétition de Neymar et une équipe qui tournait bien. Finalement, les Parisiens n’ont pas répondu présents et devront absolument s’imposer le 11 mars prochain pour se hisser en quart de finale.

«On gagnera au Parc, on est invisible chez nous»