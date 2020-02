Foot - PSG

PSG - Polémique : Leonardo aurait poussé un coup de gueule pour la soirée d’anniversaire !

Publié le 22 février 2020 à 18h15 par Th.B. mis à jour le 22 février 2020 à 18h16

Jeudi soir, Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria se sont réunis pour fêter leurs anniversaires avec certains membres du vestiaire du PSG. Une soirée qui n’a pas plu à Thomas Tuchel, et qui aurait poussé Leonardo à prendre la parole en interne.

Seulement deux jours après la défaite du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (1-2), Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria ont organisé une fête pour célébrer leurs anniversaires respectifs. Au cours de cette soirée, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on remarque Neymar et Edinson Cavani notamment dansant torse nu. De quoi créer une petite polémique que Thomas Tuchel a évoqué lors de son passage en conférence de presse ce samedi. L’entraîneur du PSG a en outre assuré que cette histoire avait été réglée en interne.

Un discours fort de Leonardo auprès des joueurs