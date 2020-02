Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette sortie forte sur la gestion de Neymar par le PSG !

Publié le 21 février 2020 à 23h45 par H.G.

Alors que Neymar s’est montré agacé cette semaine par le timing de son retour de blessure, Tite n’a pas caché de son côté qu’il considérait que le PSG avait eu la gestion adéquate avec l’international brésilien.

« C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin », a lancé Neymar en zone mixte mardi soir à l’issue de la défaite du PSG contre le Borussia Dortmund (2-1) en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Une sortie médiatique de l’attaquant de 28 ans qui a fait grand bruit dans la mesure où l’ancien du FC Barcelone a publiquement remis en cause la gestion du club de la capitale avec sa blessure. Cependant, si certains ont pointé du doigt la fébrilité du PSG, qui aurait pu faire revenir Neymar plus tôt sur les terrains mais qui n’a pas voulu prendre de risque, le sélectionneur du Brésil, Tite, a confié qu’il était plutôt du côté du club parisien dans cette affaire.

« Je comprends que le club ne veuille pas prendre le risque que son joueur le plus important soit blessé »