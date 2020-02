Foot - PSG

PSG - Malaise : Pour Daniel Riolo, Leonardo doit «virer» Neymar !

Publié le 21 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Estimant que le témoignage de Neymar sur le choix du staff technique de ne pas lui faire reprendre la compétition avant Dortmund n’était pas respectueux envers le PSG et Leonardo, Daniel Riolo a tapé du poing sur la table concernant le Bréisilien.

Dans la foulée de la défaite du PSG face au Borussia Dortmund mardi soir pour le compte des 1/8èmes de finale aller de Ligue des champions, Neymar avait révélé que le PSG avait décidé contre son avis de le préserver suite à sa légère blessure contractée face à Montpellier le 1er février dernier. Un choix qui l’a desservi puisqu’il n’avait pas un rythme suffisant pour cette affiche de C1 selon lui. Des propos que Daniel Riolo a condamné, en envoyant un message clair à Leonardo pour le cas Neymar.

Neymar, « absolument ingérable » pour Daniel Riolo