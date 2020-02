Foot - PSG

PSG - Polémique : Tuchel s’agace concernant l’anniversaire de Cavani, Di Maria et Icardi !

Publié le 22 février 2020 à 14h15 par T.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel n’a pas échappé aux questions concernant les vidéos de l’anniversaire d’Edinson Cavani, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Un sujet qui a passablement agacé l’entraîneur du PSG.

Mardi dernier, le PSG est totalement passé à côté de sa rencontre face au Borussia Dortmund. Une triste copie qui a été un peu plus noircie par les vidéos de l’anniversaire d’Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria. Deux jours après ce revers, les joueurs du PSG ont fait la fête pour les 3 Sud-Américains. De quoi créer un peu plus la polémique autour du vestiaire de Thomas Tuchel. D’ailleurs, l’entraîneur parisien est apparu agacé à ce sujet.

« On a parlé en interne »