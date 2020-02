Foot - PSG

PSG : Thiago Silva annonce la couleur pour le retour contre Dortmund

Publié le 22 février 2020 à 9h05 par T.M.

Après la défaite au match aller, le PSG devra relever la tête lors du retour face au Borussia Dortmund. Une rencontre évoquée par Thiago Silva.