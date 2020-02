Foot - PSG

PSG : Neymar fait une grande annonce !

Publié le 21 février 2020 à 21h12 par H.G.

Habitué à se rendre au Carnaval de Rio ces dernières années, Neymar a annoncé ce vendredi qu’il ne se rendra pas au Brésil pour l’édition 2020 de l’événement.