PSG - Polémique : Ce témoignage fort sur la position d’Al-Khelaïfi !

Publié le 22 février 2020 à 7h15 par H.G.

Si Nasser Al-Khelaïfi aurait pris du recul au sein du PSG depuis le retour de Leonardo, ce n’est pas pour autant que le président du club de la capitale serait devenu inactif et aurait perdu sa place.

Depuis son retour au PSG l’été dernier, Leonardo concentre toute l’attention sur lui. Le directeur sportif du club de la capitale n’hésite pas à prendre la parole devant la presse lorsque cela est nécessaire et semble avoir pris une place considérable en interne. Dans le même temps, Nasser Al-Khelaïfi s’est mis en retrait et est devenu plus discret médiatiquement et auprès de l’effectif. Certaines informations suggéraient même que le président du PSG était proche de quitter le club, mais d’après les informations du Parisien parues ce vendredi, il n’aurait en réalité jamais été question d’un départ de Nasser Al-Khelaïfi. Plus encore, si ce dernier se serait bien mis en retrait, le Qatari serait toujours aux manettes en interne.

« Il ne met plus les mains dans le cambouis »