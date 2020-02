Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel répond à Neymar pour Dortmund !

Publié le 22 février 2020 à 20h15 par La rédaction

À la fin de la rencontre face au Borussia Dortmund mardi soir (1-2), Neymar avait remis en question les derniers choix du staff médical du PSG qui ne l'avait pas autorisé à reprendre la compétition avant le match de Ligue des champions. De passage en conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel a donné sa version des faits.

Le PSG recevra Bordeaux dimanche soir dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Après plusieurs semaines de blessure, Neymar fera partie du groupe pour la réception des Girondins. Thomas Tuchel pourra donc compter sur son numéro 10, contrairement aux dernières sorties du PSG en Ligue 1. Suite à la défaite du club de la capitale sur la pelouse du Borussia Dortmund mardi soir, Neymar regrettait le fait de ne pas avoir pu reprendre la compétition plus tôt depuis sa blessure face à Montpellier (5-0), le 1er février dernier.La star du PSG remettait alors en question les choix du staff technique et médical du club parisien. Interrogé en conférence de presse sur ce sujet, le tacticien allemand est revenu sur la déclaration de son joueur.

Une décision murement réfléchie