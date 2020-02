Foot - PSG

PSG - Polémique : Les explications de Marquinhos après l’anniversaire de Cavani, Icardi et Di Maria

Publié le 22 février 2020 à 15h15 par B.C.

Alors qu’Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria ont célébré jeudi soir leur anniversaire, Marquinhos est revenu sur cette soirée qui a fait jaser.

C’est une soirée qui n’est pas passée inaperçue. Deux jours seulement après la défaite logique du PSG à Dortmund (2-1), Angel Di Maria, Edinson Cavani et Mauro Icardi ont décidé d’organiser une fête pour leur anniversaire. L’occasion pour une partie des joueurs du PSG de se retrouver, mais plusieurs extraits de cette fête ont fuité sur les réseaux sociaux, ce qui n’aurait pas été apprécié en interne. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Marquinhos assure que le groupe n’a pas voulu offenser les supporters ou le club.

« Les anniversaires n’étaient pas un manque de respect »