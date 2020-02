Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à chambouler les plans de Leonardo pour l’après-Tuchel !

Publié le 23 février 2020 à 18h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain ne seraient pas seuls sur les traces de Simone Inzaghi, actuel coach de la Lazio.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel devrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain, indépendamment des résultats des prochains mois, Leonardo a déjà lancé les recherches pour lui trouver un successeur. Selon nos informations, un premier contact a déjà eu lieu avec Massimiliano Allegri et en décembre dernier on vous révélait également le rêve des propriétaires qataris d’attirer Pep Guardiola et Xavi au PSG. L’Équipe a évoqué une nouvelle piste récemment, puisque Leonardo apprécierait le profil de Simeone Inzaghi, qui réalise des très belles choses avec la Lazio.

Le Barça suivrait également Inzaghi !