Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les prétendants de Victor Osimhen sont prévenus !

Publié le 25 février 2020 à 4h30 par T.M.

Cette saison, les performances de Victor Osimhen ne passent inaperçues. Toutefois, du côté du LOSC, Gérard Lopez a voulu prévenir les prétendants du Nigérian.

Le LOSC a flairé le bon coup pour oublier Nicolas Pépé. En effet, Victor Osimhen n’aura pas mis longtemps avant d’être indispensable pour Christophe Galtier. Depuis le début de la saison, le Nigérian enchaine les buts, pour le plus grand bonheur des Dogues. Toutefois, cela n’a également pas échappé aux plus grands clubs européens. Dernièrement, Le 10 Sport vous avait révélé que le FC Barcelone et le Real Madrid étaient déjà passés à l’attaque pour Osimhen et la liste de prétendants ne devrait pas s’arrêter là.

La mise au point du LOSC