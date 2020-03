Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur l’avenir de Messi au Barça !

Publié le 3 mars 2020 à 10h30 par Th.B.

Alors qu’il est âgé de 32 ans et soufflera sa 33ème bougie, Lionel Messi devrait disposer d’un beau rôle au sein de l’organigramme du FC Barcelone quand il raccrochera ses crampons si Victor Font était amené à être président du Barça en 2021.

Ces derniers temps, l’avenir de Lionel Messi est régulièrement évoqué dans la presse. À cause des polémiques, le FC Barcelone traverse une petite crise et cette dernière pourrait engendrer le départ de Lionel Messi qui dispose d’une clause dans son contrat courant jusqu’en juin 2021 de plier bagage dès cet été. La Juventus, Manchester City, les Newell’s Old Boys lorgneraient tous sur le capitaine du FC Barcelone. Candidat à la présidence du Barça alors que les élections se tiendront au printemps 2021, Victor Font a un plan bien précis pour La Pulga.

Profiter de Messi pendant trois ans avant de lui offrir un « rôle important au club »