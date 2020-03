Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann doit-il rester au Barça cet été ?

Publié le 3 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

En difficulté au FC Barcelone depuis son arrivée, Antoine Griezmann devra prendre la bonne décision cet été. Mais selon vous, le Français doit-il rester en Catalogne ? C'est notre sondage du jour !

Une année après son arrivée avortée en Catalogne, Antoine Griezmann a enfin rejoint la FC Barcelone l'été dernier, en provenance de l'Atlético de Madrid. Cependant, tout ne se passe pas comme l'espérait le joueur. En effet, Antoine Griezmann éprouve quelques difficultés dans son nouveau club, à commencer sur le plan sportif. Aligné sur le flanc gauche de l'attaque, l'international français doit s'adapter à un rôle différent de celui qu'il occupait chez les Colchoneros , et le changement d'entraîneur au Barça l'oblige à s'acclimater encore à un nouveau style. D'ailleurs, dans un entretien accordé à La Vanguardia ce week-end, Quique Setién se prononçait sur ses attentes envers le champion du monde 2018 : « Dans un jeu comme le nôtre, nous avons besoin que les joueurs soient bien placés et qu’ils n’aillent pas dans des zones où ils n’ont pas à aller. Ils doivent attendre dans leur zone pour ensuite y faire de vrais dégâts. C’est difficile à faire entrer dans la tête d’un joueur ».

Griezmann doit-il continuer au Barça ?