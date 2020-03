Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait tenté un énorme coup avec... Sadio Mané !

Publié le 3 mars 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane souhaitait recruter Sadio Mané au Real Madrid en 2018, ce dossier aurait finalement été freiné à la dernière minute.

Arrivé le premier juillet 2016, Sadio Mané a complètement changé de dimension à Liverpool. L’attaquant sénégalais est devenu l’un des meilleurs au monde et sa quatrième place au dernier classement du Ballon d’Or en dit long. Cette progression a de quoi donner des regrets à Zinédine Zidane. Effectivement, El Desmarque rapporte que le tacticien français avait demandé à son président Florentino Pérez de le recruter il y a un peu plus d’un an. Explications.

Le Real Madrid a tenté Mané...

Après la finale de la Ligue des champions à Kiev en 2018, l’entraineur du Real Madrid aurait été très proche d’entamer des négociations avec Liverpool pour tenter de s’offrir Sadio Mané, buteur ce soir là. Toutefois, la discussion avec le président du club merengue n'avait pas abouti. Zidane souhaitait que Gareth Bale, ancien pensionnaire de la Premier League et double buteur en finale de la Ligue des Champions 2018, se rapproche du Sénégalais pour le convaincre de venir au Real Madrid. En vain. Quand on voit la forme actuelle de Sadio Mané avec Liverpool, on ne peut que conclure que Florentino Pérez s'est bien trompé.