Mercato - PSG : Le Real Madrid lance l'opération Mbappé !

Publié le 3 mars 2020 à 12h45 par A.M.

Grand objectif du Real Madrid, Kylian Mbappé est au cœur d'un plan bien huilé du club merengue qui a déjà lancé les premières manœuvres en coulisses.

Depuis de longs mois, le nom de Kylian Mbappé circule avec insistance du côté du Real Madrid. Il faut dire que le club merengue cherche un successeur à Cristiano Ronaldo depuis près de deux ans, et l'attaquant du PSG semble être l'heureux élu. Les Madrilènes seraient même prêts à toutes les folies au point de faire de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire du football. Un tel transfert se prépare donc en amont, et le Real Madrid aurait déjà lancé les premières manœuvres en coulisses.

Le Real Madrid a son plan pour Mbappé