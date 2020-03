Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une vente à 50M€ programmée pour l’été prochain ?

Publié le 3 mars 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Déjà passé proche d’un départ du Real Madrid l’été dernier, James Rodriguez figurerait sur les tablettes de l’Atlético de Madrid qui pourrait récupérer l’international colombien pour 50M€ lors du prochain mercato.

Alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, de quoi sera fait l’avenir de James Rodriguez (28 ans) ? Le milieu offensif colombien peine à retrouver sa place cette saison au sein du club merengue , lui qui est revenu d’un prêt de deux saisons au Bayern Munich l’été dernier. La presse espagnole révélait mi-février qu’un départ de James Rodriguez était programmé en fin de saison par le Real Madrid, et cette tendance semble se confirmer.

James vers l’Atlético pour 50M€ ?