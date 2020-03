Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert légendaire en préparation pour Mbappé !

Publié le 3 mars 2020 à 8h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est encore loin d'être assuré de toujours être Parisien à cette date. Et pour cause, le Real Madrid est toujours décidé à en faire sa prochaine star.

L'avenir de Kylian Mbappé risque de faire parler dans les prochaines semaines. Arrivé au PSG durant l'été 2017 sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 180M€, bonus compris, l'ancien Monégasque s'est déjà imposé comme une star du football international du haut de ses 21 ans. Champion du monde, Kylian Mbappé empile les records de précocité, et bien évidemment, cela ne laisse pas insensible le Real Madrid qui suit l'attaquant français depuis très longtemps et qui semble prêt à tout pour le recruter dans un futur proche.

Le Real Madrid veut faire de Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire