Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pourquoi Puel n'est pas menacé

Publié le 3 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

Certains médias ont confirmé ces dernières heures que Claude Puel n'était pas menacé en l'état du côté de Saint-Etienne. Il existe une raison à cela. Explication.

Conformément à ce que le10sport.com avait révélé, Claude Puel n'est pas actuellement menacé du côté de l'AS Saint-Etienne, malgré une mauvaise spirale, avec un seul point pris sur les six derniers matches. Téléfoot a confirmé ces dernières heures que la direction de l'ASSE maintenait sa confiance à l'entraîneur, et qu'aucun changement n'était envisagé.

Puel trop cher à remercier