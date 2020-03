Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour Villas-Boas avec Batshuayi ?

Publié le 3 mars 2020 à 1h45 par J.-G.D.

Alors que l’OM imaginerait un possible retour de Michy Batshuayi, Chelsea serait prêt à revoir le prix de son attaquant à la baisse.

En difficulté depuis son transfert à Chelsea en 2016, Michy Batshuayi a enchaîné les prêts, dont six mois à Crystal Palace, avant de revenir dans le groupe de Frank Lampard. L’ancien buteur de l’OM pourrait donc quitter les Blues lors du mercato estival, et il ne serait pas exclu de le voir faire son grand retour à Marseille. C’est en tout cas l’information du Soir . Le média belge annonce que les Phocéens seraient enclins à rapatrier Batshuayi, ce dernier pouvant ainsi devenir la nouvelle arme offensive du club. Et les Londoniens ne devraient pas mettre des bâtons dans les roues d'Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l'OM.

Chelsea prêt à brader Batshuayi ?