Mercato - OM : Une réunion cruciale d'ores et déjà programmée pour l'été prochain ?

Publié le 2 mars 2020 à 17h30 par B.C.

Comme annoncé récemment par L'Equipe, André Villas-Boas devrait bientôt s'entretenir avec sa direction pour évoquer la saison prochaine. Et celle-ci pourrait être déterminante.

Avec 9 points d'avance sur le LOSC, quatrième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille possède un matelas très confortable pour la qualification en Ligue des Champions. Une situation idéale pour le club phocéen, qui peut donc d'ores et déjà préparer la saison prochaine. Comme annoncé il y a quelques jours par L'Equipe , André Villas-Boas devrait prochainement rencontrer Andoni Zubizarreta pour évoquer certains dossiers chauds de l'été. Une réunion qui devrait être déterminante pour l'avenir de l'OM, et du coach portugais.

Villas-Boas au cœur d'une grosse réunion d'ici la fin mars ?