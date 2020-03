Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte s’ouvre un peu plus pour le Barça avec Aubameyang !

Publié le 2 mars 2020 à 13h00 par T.M.

L’année prochaine encore, Arsenal devrait manquer la Ligue des Champions. Ce qui pourrait bien avoir de grandes conséquences selon Mikel Arteta, notamment sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.

Au cœur des rumeurs cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien animer le prochain mercato estival. En effet, le buteur d’Arsenal serait l’une des options principales du FC Barcelone pour venir assurer la succession de Luis Suarez. Toutefois, chez les Gunners, on n’entend pas laisser filer le Gabonais comme cela. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, des premières démarches avaient été entamées pour prolonger Aubameyang, qui a décidé de mettre en stand-by ces discussions. Alors que l’ancien de Dortmund est sous contrat jusqu’en 2021, Mikel Arteta sait que cela pourrait être compliqué de prolonger l’attaquant de 30 ans.

« Les joueurs sont plus ouvert pour prolonger »