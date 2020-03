Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Martin Odegaard persiste et signe pour son avenir !

Publié le 2 mars 2020 à 16h00 par T.M.

Initialement prêté pour deux saisons à la Real Sociedad, Martin Odegaard n’a vraiment pas l’intention de revenir plus tôt que prévu au Real Madrid.

Martin Odegaard est totalement épanoui à la Real Sociedad. Prêté par le Real Madrid chez les Basques, le Norvégien montre toute l’étendue de son talent et prouve enfin pourquoi on l’annonçait comme une future star dès son plus jeune âge. L’heure de la confirmation a donc enfin sonné pour Odegaard, ce qui pourrait bien lui ouvrir les portes du Real Madrid. N’ayant jamais eu sa chance au sein de la Casa Blanca, le joueur de 21 ans pourrait être rapatrié par les Merengue cet été, mettant ainsi fin à son prêt à la Real Sociedad, qui était pourtant prévu pour 2 saisons.

« Le plan est de jouer pour la Real pour 2 saisons »