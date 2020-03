Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Koulibaly ?

Publié le 2 mars 2020 à 14h45 par T.M.

Alors que Leonardo verrait en Kalidou Koulibaly le successeur idéal de Thiago Silva au PSG, le dossier pourrait bien se faciliter pour le club de la capitale.

Au PSG, Thiago Silva arrive en fin de contrat et une prolongation de contrat semble encore très loin. Il pourrait donc falloir remplacer le Brésilien cet été et Leonardo aurait son favori avec Kalidou Koulibaly. Actuellement à Naples, le Sénégalais pourrait donc prochainement débarquer au PSG. Et alors que Manchester United, très intéressé par Koulibaly, aurait pu faire de l’ombre dans ce dossier, cela pourrait finalement ne pas être le cas.

Un dossier lâché par Manchester United ?