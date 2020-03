Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mauro Icardi relancé par… Haaland ?

Publié le 2 mars 2020 à 11h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi pourrait bien s’écrire à la Juventus, ce plan de carrière pourrait toutefois être compromis par un certain Erling Braut Haaland.

Bien que le PSG dispose d’une option d’achat de 70M€ pour conserver Mauro Icardi, rien ne dit que l’Argentin sera encore là la saison prochaine. En effet, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses au sujet d’un possible départ en fin de saison. Toutefois, le buteur ne devrait pas retrouver l’Inter Milan pour autant puisque la Juventus ferait les yeux doux à Icardi. Selon le Corriere di Torino , l’actuel protégé de Thomas Tuchel serait l’option numéro 1 de la Vieille Dame, mais elle ne serait pas la seule…

Icardi… ou Haaland ?