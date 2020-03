Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de froid pour l’avenir d’Icardi…

Publié le 2 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au PSG, Mauro Icardi pourrait s’éloigner encore un peu plus d’un transfert au Parc des Princes l’été prochain suite à un récent clash avec Leonardo.

« Mauro ira-t-il à la Juventus ? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si nous reviendrons l'année prochaine à Milan ou à Paris. Dans le football, on ne sait jamais. Il choisira et nous le suivrons », confiait récemment Wanda Nara, épouse et agent de Mauro Icardi, jetant ainsi un sérieux froid sur l’avenir du buteur argentin au PSG. Car même si Leonardo dispose d’une option d’achat de 70M€ pour Icardi, ce dernier pourrait rejeter l’idée d’un transfert définitif vers le club francilien l’été prochain. Et un récent événement pourrait l’éloigner encore plus du PSG…

Un clash entre Leonardo et Icardi ?